Faut-il s'ennuyer pour être heureux ?

L'idée de s'ennuyer n'a jamais enthousiasmé personne. En effet, l'ennui provoque un sentiment de vide, de lassitude morale et de démotivation. Bien que cette inaction ne soit pas appréciée, elle peut cependant être positive car elle développe la créativité et l'imagination des enfants, génère un moment de rupture face à l'agitation de notre quotidien et nous invite à faire le point. Ce recentrage est-il un chemin vers le bien-être ? Peut-il en éclore de belles choses ? Quelle différence entre ennui et oisiveté ?

Invités

- Caroline Péneau, journaliste spécialisée "psychologie" à Ca m'intéresse"

- Odile Chabrillac, naturopathe et psychothérapeute, auteure de Petit éloge de l'ennui (Editions Jouvence)

- Patrick Lemoine, psychiatre et docteur en neurosciences, auteur de S'ennuyer, quel bonheur ! (Editions Armand Colin)



