Faut-il libérer Marc Dutroux ?

A la Une, l’affaire Dutroux, qui a eu un retentissement mondial et qui a ébranlé le pouvoir politique en Belgique. Marc Dutroux, condamné en 2004 à la prison à perpétuité, est toujours condidéré comme le symbole du « mal absolu » pour des millions de Belges qui continuent à se demander encore aujourd’hui, si toute la vérité a bien été dite par les autorités et par les différents accusés.



On s’interroge toujours sur le rôle réel de Michelle Martin, la femme de Dutroux qui a toujours dit qu’elle ne l’avait pas dénoncé par peur pour elle et ses trois enfants… Des déclarations qui n’ont pas convaincu la justice belge à l’époque, qui a condamné Michelle Martin à 30 ans de réclusion pour complicité d’enlèvements, et de viols, considérant qu’elle était aussi responsable d’avoir laissé mourir de faim les deux petites filles Julie et Mélissa, dans la cache dont elle connaissait l’existence.



Michelle Martin a bénéficié d’une libération conditionnelle le 28 août 2012. Alors pourquoi pas Marc Dutroux, comme le propose son avocat ...







Nos invités



Me Bruno Dayez du barreau de Bruxelles, avocat de Marc Dutroux. Il vient de publier un livre intitulé « Pourquoi libérer Dutroux ? » paru aux éditions SAMSA, Dominique Demoulin journaliste pour RTL-TVI, Christophe Decroix. Il a suivi l’affaire Dutroux pour RTL dont il était à l’époque correspondant dans le nord. Maitre Gérard Chemla, du barreau de Reims. Depuis trente ans, comme avocat pénaliste, il a défendu les victimes dans des dossiers emblématiques, comme les disparus de Mourmelon, ou les meurtres en série de Michel Fourniret