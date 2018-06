publié le 13/06/2018 à 07:00

Gérer la relation entre les enfants et le beau-parent, s'assurer que personne ne se sente exclu, accorder les emplois du temps, le rythme de vie et les envies de chacun, accepter le style éducatif de son conjoint, faire face aux sentiments de culpabilité... : nombreuses sont les difficultés auxquelles doit faire face une famille recomposée et ce n'est pas sans conséquences sur le couple. Les enfants de l'un et/ou de l'autre peuvent-ils être un motif de rupture ? Comment préserver la relation sentimentale ?

Invités

- Elodie Cingal, psychologue (spécialisée dans le divorce et les familles recomposées), auteur du blog psy-conseil-divorce, auteure de Ma famille recomposée (Editions Tournez la page)

- Philippe Hofman, psychologue clinicien

