Faisons-nous une overdose des réseaux sociaux ?

Se connecter dès le réveil ; suivre au quotidien les faits et gestes virtuels de ses "amis" et contacts ; avoir des nouvelles de ses proches sur notre "mur" ; interrompre un dîner en cours pour poster une photo de son plat ; réactualiser son fil d'actualité durant une soirée d'anniversaire ; lire tous les commentaires autour d'un buzz ; perdre du temps à répondre aux "trolls"... : voilà autant d'exemples prouvant que les réseaux sociaux sont chronophages et nous détournent de notre propre vie (liens sociaux, activités diverses, sommeil). Sommes-nous devenus addicts ? Comment ne plus se laisser envahir ?

Invités

- Dr. Laurent Karila, psychiatre, spécialiste des addictions à l'hôpital Paul Brousse et co-auteur de "Tous Addicts et après ?" avec avec le Dr Lowenstein (Editions Flammarion)

Tous addicts et après ?

- Emmanuelle Julien, co-auteure de la web-série documentaire (Tr)oppressé et journaliste spécialisée sexualités et genres

