Fabre d'Églantine, qui composa un poème sur le chemin de la guillotine

publié le 28/07/2016 à 07:28

Cette rue, peu de personnes la connaissent, en tout cas elle n'est pas aussi célèbre que d'autres artères parisiennes, mais la rue Fabre d'Églantine doit son nom à un personnage important de la révolution française. Partant de la place de la Nation et arrivant vers le quartier de Picpus dans le XIIe arrondissement, elle a vu des milliers de personnes se faire guillotiner à l'heure de la Révolution française, durant la Terreur. Au départ place du Trône, symbole de l'arrivée à Paris du nouveau roi Louis XIV, fraîchement couronné à Reims, elle devient place du Trône renversée sous la Révolution, et plus de 1300 personnes y seront guillotinées entre juin et juillet 1794.



Dans le lot, Fabre d'Églantine, un Girondin et personnage important, ne résistera pas à la furie révolutionnaire et transitera par la rue qui portera son nom avant d'arriver sur l’échafaud. Poète dans l'âme, on lui doit la chanson Il pleut bergère mais aussi le calendrier révolutionnaire. Les vers l'obsèdent au point que sur la route de l'exécution, le voyant tout tremblant, Danton lui demande s'il a peur. "Non, mais il me manque un vers pour mon poème", lui aurait-il répondu dans des propos rapportés par Sanson, le bourreau. Danton, dans un dernier cynisme le rassura ainsi : "Ne t'inquiète pas Fabre, dans 8 jours, des vers tu n'en manqueras pas".