publié le 26/07/2017 à 10:00

Un nouvel été des Aventuriers de l’Inconnu

Avec Henri Gougaud, nous vous emmenons chaque jour au pays de l’étrange, pour explorer les zones d’ombre de notre monde, ce que Henri Gougaud appelle « les inexplicables merveilles de la vie ».



Avec nos invités, nous tenterons d’échafauder des hypothèses, de dresser la longue liste des « peut-être » et des « pourquoi pas », en réponse aux questions que nous posent ces événements inexpliqués qui obsèdent l’Humanité depuis la nuit des temps.

Y a-t-il une vie après la vie ? Le hasard existe-t-il ? Comment expliquer les phénomènes comme la voyance ou la télépathie ? D’où viennent les pouvoirs des chamanes ? Les expériences de sortie du corps sont-elles de l’ordre du réel ou de l’illusion ?

Expérience de mort provisoire

Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet passionnant, encore peu connu, ou plus exactement peu reconnu par le monde médical parce qu'il est difficile à admettre pour beaucoup de gens.



Lorsque des personnes sont dans un état de coma cérébral, à la suite d'un accident de la route ou d'une intervention chirurgicale, certains reviennent à la vie en disant que, pendant qu'ils étaient endormis, il s'est passé des choses ou ils ont vu certaines choses...



On parle dans ce cas-là d'expériences de mort imminente, les fameuses NTE du docteur Raymond Moody.



Mais aujourd'hui nous vous proposons de découvrir une nouvelle façon d'en parler. Nous allons en effet évoquer les expériences de « mort provisoire » ; c’est-à-dire des expériences vécues par des gens qui sont médicalement morts et qui reviennent quand même à la vie, alors que c'est apparemment impossible.



Si nous en parlons aujourd'hui, c'est grâce à notre invité, le docteur Charbonnier, qui, il y a de très nombreuses années a vécu une « chose » incroyable qu'il évoque dans son dernier livre et qu'il va nous raconter dans un instant.

Nos invités

Jean-Jacques Charbonnier, médecin anesthésiste, réanimateur, auteur du livre « Cette chose... » publié en juin 2017 aux Editions First.

Cette chose... de Jean-Jacques Charbonnier (Editions First, 2017).