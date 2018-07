Expatriation : la vie est-elle plus belle ailleurs ?

publié le 03/04/2018 à 07:00

Partir à l'aventure, prendre un nouveau départ, vivre d’autres expériences, sortir de sa zone de confort, se lancer un défi, se redécouvrir, aller à la rencontre de différentes cultures, progresser dans sa carrière, suivre son conjoint... : le choix de déraciner sa vie pour la poursuivre ailleurs séduit de plus en plus de monde. En dix ans, le nombre d'inscrits au registre des Français de l’étranger a fait un bond de 35%. Quels pays ont la cote auprès de nos ressortissants ? Qu'est-ce qu'une autre contrée leur apporte de plus que la France ? Pourrions-nous tous nous expatrier ?

Invités

- Stéphane Renard, rédacteur en chef du site Travelzoo.fr

- Christina Gierse, journaliste spécialisée expatriation pour Studyrama



Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).