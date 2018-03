publié le 30/05/2016 à 13:28

"Il n'y aura pas de grèves de trains et de métros" pendant l'Euro 2016 : c'est ce qu'a affirmé le premier secrétaire du Parti socialiste, dimanche 29 mai lors de son Grand Jury sur RTL. Jean-Christophe Cambadélis, qui prône la négociation dans ces deux entreprises, a dit ne pas pouvoir "croire une seule seconde" que les responsables de la CGT "prennent en otage la France". Il a expliqué n'avoir "jamais entendu Philippe Martinez (secrétaire général de la CGT, Ndlr), ni le bureau confédéral de la CGT" dire qu'ils allaient bloquer la France.



Pourtant deux jours plus tôt, quand on demandait à Philippe Martinez si le mouvement social pourrait faire relâche avec le Championnat d'Europe de football, il répondait de manière très clair : "Rien ne justifierait qu'on arrête ce mouvement pour tel ou tel événement, on parle d'un conflit social, on ne parle pas d'un événement sportif ou d'un événement culturel".

Rappelons qu'un appel pour une journée nationale de manifestations a été lancée pour le 14 juin. Par ailleurs, la CGT Cheminots appelle à des débrayages tous les mercredis et jeudis jusqu'au 11 juillet, lendemain de la finale de l'Euro 2016.