publié le 27/06/2016 à 13:44

Des nouveaux timbres dédiés à l'Euro 2016 qui sentent le gazon lorsqu'on les gratte. Le chef de la mission "Euro à La Poste" a expliqué ce nouveau concept en commençant par affirmer que cette odeur est naturelle. Les odeurs artificielles et industrielles ont été éliminées d'office et ce travail a été réalisé avec des artisans et des spécialistes des odeurs et senteurs : "On a trouvé une petite start-up à Carcassonne, dans le Sud-Ouest, qui nous a aidé à créer ce petite timbre magique". Le papier du timbre est composé de millions de micro-capsules.



C'est donc une odeur naturelle que l'on exhale quand on sent ce timbre. Depuis fin mars, plus de 1,5 million ont été vendus. Le timbre fait partie des grands événements que vit le pays. Sa valeur viendra avec le temps pour les collectionneurs. Il annonce également que "si nous avons la chance de gagner la finale, le 10 juillet, on fêtera ça avec tout notre public dès le lendemain".