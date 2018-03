publié le 29/07/2016 à 18:52

Déchets, gobelets, pelouse brûlée... Au lendemain de la finale de l'Euro 2016, le Champ-de-Mars avait des allures de champ de bataille. La Mairie de Paris va remédier à cela... Mais le chantier, d'une durée de 5 mois, va coûter quelque 500.000 euros, comme le dévoile Le Parisien. Et les contribuables crient au scandale.



Quinze jours après la victoire des Portugais au soir de la finale, les supporters des Bleus se remettent progressivement de leur chagrin. Après de grands soirs de liesse et de désespoir, le Champ-de-Mars, terre d'accueil de la plus grande fan zone de la compétition, a bien mérité une remise à neuf. Le jardin de la Tour Eiffel subit un rafraîchissement de grande ampleur : les pelouses - ou ce qu'il en restait - sont retournées, et des tranchées viennent aérer les sols avant que soit semer, vers le mois d'octobre, une nouvelle pelouse.



Après le passage de l' #Euro2016 le champ de mars fait nettement moins carte postale..#ChampDePatates ¿ pic.twitter.com/XfC2VyNrmM — n'Aurore (@MouynatA) 29 juillet 2016

Le chantier a commencé au pied de la Tour Eiffel pour rendre à ce lieu hautement touristique le standing qui lui est associé à travers le monde. Mais le coût de la prestation agace : certains estiment que la note devrait revenir à l'UEFA plutôt qu'à la ville de Paris.

La facture pour #UEFA, n'est-ce pas @anne_hidalgo?https://t.co/XuULulzJbw — Tournesol (@antoinne92) 29 juillet 2016

D'autres, plus optimistes, préfèrent se remémorer les bons moments partagés au cours de cet Euro 2016.

Au moins 5 mois de travaux et 500 000 de frais de "réparation" pour le Champs de Mars ?

On l'a saigné notre fanzone ¿ #EURO2016 ¿ — Estelle (@Estelle_ltr) 29 juillet 2016