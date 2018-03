Et si on travaillait en marchant !

publié le 27/04/2016 à 09:08

Travailler en marchant, ce n'est pas très nouveau. Dans la Grèce antique, les philosophes réfléchissaient en déambulant. Plus près de nous, Steve Jobs arpentait les bureaux d'Apple en long et en large quand il était en réunion.



Ces bureaux, ils ressemblent à un tapis de course comme dans les salles de gym, sur lequel est fixé une surface plane. Vous y posez votre ordinateur, vos papiers, vos stylos et vous marchez à une vitesse très modérée, 2 ou 3 km/h, ce qui ne vous empêche pas de faire votre boulot, de passer des coups de fil.



Le principe est d'installer plusieurs de ces bureaux en entreprise mais évidement les employés ne les utilisent pas toute la journée. En général, ils s'y installent 1/2 heure ou une heure par jour afin bien sûr d'entretenir leur forme physique. Marcher, c'est bon pour le cœur, ça permet d'avoir le cerveau mieux oxygéné, on a les idées plus claires et ça permettrait aussi d'être plus productif puisqu'on on est obligé de se concentrer. On ne peut pas se relâcher comme on le fait quand on se balance sur sa chaise, donc on ne perd pas de temps. Au contraire on en gagne, puisqu'on fait du sport pendant ses heures de travail.

L'idée nous vient bien sûr des États-Unis? de la Silicon Valley où ces bureaux sont en vogue depuis 4 ou 5 ans. En France l'entreprise ActivUp en installe dans certaines grandes entreprises.