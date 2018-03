Épilepsie : vers la mise au point d'un nouveau traitement ?

publié le 27/07/2016 à 12:29

Un nouveau traitement prometteur pour lutter contre l’épilepsie pourrait voir le jour prochainement. Des chercheurs américains viennent de publier une étude qui révèle qu'une molécule serait efficace pour bloquer l’hyperexcitabilité des neurones. Pour le moment, elle n'a été testée que sur des souris épileptiques mais des essais cliniques sur l'homme devraient être menés rapidement.



Cette maladie se traduit par un fonctionnement anormal de certains neurones. Ils deviennent hyperexcitables et synchronisent mal leur activité. Cela provoque une décharge électrique excessive et s'apparente, selon l'Inserm, à une forme de "court-circuit dans le fonctionnement cognitif", provoquant notamment crises et convulsions.

La nouvelle molécule préviendrait l'apparition desdites crises et cela jusqu'à 100 jours après la dernière prise de médicament. Elle se révélerait donc efficace pour bloquer le développement de la maladie, là où les précédents traitements ne ciblaient principalement que ses symptômes. La France recense 500.000 personnes atteintes par cette maladie qui peut se révéler assez handicapante.