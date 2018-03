publié le 28/12/2016 à 13:41

13 régions françaises sont désormais touchées par l'épidémie de grippe et 1 million de consultations ont été recensées selon la ministre de la santé Marisol Touraine. "Si on reprend le pic et la crise de 2014-2015, on est dans une ascension à peu près similaire même si aujourd'hui on n'a pas encore atteint le pic national", déclare Benoît Vallet, à la tête de la Direction générale de la santé. Plusieurs hôpitaux du sud de la France ont déjà commencé à rappeler des médecins en vacances.



Les personnes âgées de plus de 65 ans particulièrement touchées

Benoît Vallet a tenu à rassurer sur le nombre de praticiens mobilisés pour soigner les éventuelles personnes malades : "Les différents établissements ont mis en place des dispositifs qui sont répertoriés dans l'organisation hospitalière et dans l'offre de soins […] D'autres établissements en France recevront le message d'une préparation sur une période de fête, donc pas forcément optimale en terme de disponibilités de l'offre de soins" a-t-il déclaré. Les personnes âgées de plus de 65 ans représentent les deux tiers des hospitalisations.

La Direction générale de la santé a recommandé la vaccination pour les personnes fragiles : "la vaccination reste efficace dans la mesure où on n'a pas rejoint le pic", a déclaré le directeur. Benoît Vallet appelle également à confiner les résidents des maisons de retraite dans leur chambre, afin d'éviter la propagation de la maladie.