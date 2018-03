publié le 31/05/2016 à 14:18

Des routes inondées et coupées dans le Nord, une ligne de métro interrompue à Lille, des maisons et hôtels évacués dans l'Yonne... Les intempéries ont provoqué de nombreux dégâts en France mardi 31 mai. 18 départements restent en vigilance orange "pluies et inondations". Météo France a levé l'alerte dans les Ardennes, l'Aube et la Marne à minuit et demi, mais elle reste active en Île-de-France, Haute-Normandie, dans le Centre et dans les départements de la Nièvre et de l’Yonne. Dans ce département, environ 80 routes ont été coupées ou inondées, et une ligne TER d'Auxerre a été interrompue. 100 habitations ont été évacuées, et plusieurs établissements resteront fermés toute la journée.



Le Nord-Pas-de-Calais a également subi les caprices du ciel : mardi matin, le trafic était toujours interrompu sur une partie de la ligne 1 du métro lillois (entre Fives et Villeneuve-d’Ascq). La circulation des trains était également bloquée "entre Lille et Lens via Ostricourt jusqu’à nouvel ordre", selon un porte-parole régional de la SNCF. En Lorraine, plusieurs maisons ont été évacuées et un ruisseau est sorti de son lit, atteignant 7 mètres de large.

> Inondation à Beaumont dans Yonne vers Auxerre

[#Inondations89] Point du mardi 31 mai à 7h00 #Yonne : 4 circuits scolaires annuléshttps://t.co/aP4ZuxURMn pic.twitter.com/ujTgqocvry — Préfet de l'Yonne (@Prefecture89) 31 mai 2016