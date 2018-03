publié le 28/10/2016 à 08:25

Le guide de voyage Lonely Planet vient de publier sa liste annuelle des villes à visiter dans le monde. Et cette année, surprise : c'est Bordeaux, en France, qui arrive en tête ! La ville coiffe ainsi au poteau Le Cap, Los Angeles et Séoul.



Parmi les critères utilisés par le guide pour dresser sa liste, sa beauté et son dynamisme. Or, outre la beauté de son architecture - quasiment la moitié de la ville est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2007, Bordeaux s'est récemment dotée de nombreux transports en commun, de voies sur berges totalement réaménagées ainsi que d'une toute nouvelle ligne TGV qui la reliera à Paris en deux heures à partie de mi-2017.

L'autre arme de séduction qui a su faire la différence, c'est sa gastronomie et en particulier... sa culture du bon vin. "Toujours roi" à Bordeaux, le vin se déguste dans "le moindre petit café", selon le guide. Et se célèbre aussi : en mai 2016, la Cité du vin a ouvert ses portes dans la capitale de la Gironde.

Derrière Bordeaux, Le Cap (Afrique du sud) et Los Angeles (États-Unis) se hissent sur le podium. Moins connues, les villes d'Ohrid en Macédoine et de Pistoia en Italie sont également recommandées par le guide.