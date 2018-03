publié le 30/12/2016 à 08:57

Elles vous ont faire rire ou pleurer, elles vous ont choqué ou laissé perplexe... La rédaction de RTL a sélectionné pour vous 12 photographies qui ont marqué l'année 2016.



On commence par cette photographie de Mark Zuckerberg en "Big Brother". Cette image a donné des frissons à des millions de personnes. Le 21 février 2016, lors de la conférence de presse de Samsung à Barcelone, alors que 3.000 spectateurs étaient occupés à une expérience de réalité virtuelle, le fondateur de Facebook, entre incognito dans la salle et se dirige vers la scène. Cette image de Mark Zuckerberg tout sourire, au milieu d'une foule "inconsciente" rappel un vieux spot publicitaire de la marque Apple. L'affiche s'appelait… 1984.



La consécration aux Oscars de Leonardo DiCaprio

Lors de la 88ème cérémonie des Oscars, le 28 février 2016, Leonardo DiCaprio remporte l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans le film "The Revenant". Après avoir échoué à cinq reprises, il s'agit d'une véritable consécration pour l'acteur de Titanic. Un moment attendu par toute la planète, qui n'avait pas manqué de faire réagir certains internautes.



Nidhi Chaphekar, le visage des attentats de Bruxelles

Sur cette photographie, l'hôtesse de l'air, Nidhi Chaphekar, 42 ans, est quasi dénudée, recouverte de sang et de poussière à l’aéroport de Bruxelles où vient d'avoir lieu un double attentat, le 22 mars 2016. L' image a été relayée partout dans le monde. Cette dernière est restée 22 jours dans le coma , en Belgique.

Le couple princier au pied du Taj Mahal

Le prince William et sa femme Kate se sont rendus le 16 avril 2016 au Taj Mahal. Le couple s'est assis exactement sur le même banc que la princesse Diana, 24 ans après elle. Cette scène au pied du Taj Mahal était la photographie la plus célèbre de la mère de William.

Le Zouave du Pont de l'Alma se noie

Début juin 2016, alors que la crue de la Seine ne cesse de prendre de l'ampleur, tous les parisiens ont les yeux rivés sur le Zouave du Pont de l'Alma, véritable jauge des crues. La statue représente un soldat français qui a participé à la guerre de Crimée. Si son identité contient une part de mystère, une chose est sûre : il est installé sous le pont de l'Alma, qui relie le quai Branly, dans le 7e arrondissement, à l'avenue de New-York, dans les 8e et 16e arrondissements, depuis 1856.



La France derrière Antoine Griezmann à l'Euro 2016

En plein championnat d'Europe de Football, organisé en France, le 26 Juin 2016, Antoine Griezmann permet à la France de se qualifier en quart de finale. Son coéquipier, Dimitri Payet se montre particulièrement reconnaissant. Dans un élan de joie,il se met à genoux et embrasse les crampons de Griezmann. Les Bleus trébucheront sur la plus haut marche du podium et s'inclineront 1-0 face au Portugal de Cristiano Ronaldo, laissant un goût amer aux 60 millions de supporters tricolores.

L'extraordinaire plongeon de Shaunae Miller aux JO de Rio

C'est une des images que l'on garde des JO. Le 15 Août 2016, lors de la finale du 400 mètres, la coureuse Bahamienne Shaunae Miller, alors qu'elle est au coude à coude avec la sportive américaine Allyson Felix, plonge sur la ligne d'arrivée et gagne la course à sept centimètres près. "Je n'avais jamais fait ça avant", a assuré cette jeune femme de 22 ans, qui a fait honneur à son statut de porte-drapeau des Bahamas. "C'était juste une réaction sur le moment. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé en fait, mon esprit a fait le vide et je me suis retrouvée par terre", a-t-elle commenté.



Le petit Omran, symbole de la guerre en Syrie

17 août 2016, en pleine guerre, un raid aérien touche un bâtiment d'Alep. Le bombardement fait plusieurs blessés, notamment de jeunes enfants. Des militants, proches des rebelles, filment le sauvetage des civils. Dans une vidéo, on voit un petit garçon que des sauveteurs extirpent des décombres de l'immeuble. Il s'agit de Omran Daqneesh, 5 ans. L'image de ce petit assis sur un fauteuil orange, à l'arrière d'une ambulance, en sang et couvert de poussière, le regard hagard sous le choc regardant juste devant lui sans réagir, est vite devenue le symbole de l'horreur en Syrie.



Le CRS en feu au moment des manifestations contre la Loi Travail

Le 15 septembre 2016, en plein milieu d'une manifestation contre la Loi Travail, un cocktail Molotov est jeté sur un CRS. Ce dernier prend immédiatement feu. Une image qui montre la violence des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants anti-loi El Khomri. Finalement, celui qui était encore à Matignon à l'époque, Manuel Valls, a utilisé le 49-3 pour faire passer ce texte à l'Assemblée.



Le baiser de Mossoul

Fin octobre 2016, alors que le forces irakiennes progressent dans Mossoul, au camp de déplacés de Khazir, deux femmes séparées par une grille s'embrassent sur la bouche. Il s'agit de deux Kurdes qui ont fui l’État Islamique dont le fief se situe à 30 kilomètres du camp. Elles ne s'étaient pas revues depuis deux ans. Un chaste baiser pour oublier la terreur.



Donald Trump, le président surprise

Cette image du milliardaire lors de son discours de victoire a marqué les États-Unis et le monde. Il a obtenu les voix de 278 grands électeurs contre 219 pour son adversaire, Hillary Clinton.Il a été élu 45e président des États-Unis, le 8 novembre 2016. Lors de ce discours, il a affirmé qu'il serait "le président de tous les Américains".



Sting au Bataclan, un an après les attentats du 13 novembre

Un an après les terribles attentats du 13 novembre, pour sa réouverture du 12 Novembre, le Bataclan a invité Sting pour un concert hommage exceptionnel. Au début du spectacle, toute la salle observe une minute de silence en mémoire des 90 victimes tombées dans ce lieu. À la fin de ce moment de recueillement, le chanteur britannique a déclaré : "Nous ne les oublierons pas".