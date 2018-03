publié le 28/12/2016 à 08:34

La longue liste des animaux menacés d'extinction n'en finit pas de s'allonger et le guépard pourrait bientôt changer de catégorie dans la tristement célèbre liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN). C'est en tout cas ce que réclament les auteurs d'une étude publiée dans la revue américaine Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Le guépard doit selon eux passer de la catégorie espèces "vulnérables" à espèces "en danger" pour qu'il soit mieux protégé.



Selon eux, le guépard, l'animal terrestre le plus rapide au monde, "court tout droit" vers son extinction. "Il pourrait disparaître rapidement à moins que des mesures (...) urgentes ne soient prises", indique la Société zoologique de Londres dans un communiqué.

Parmi les animaux présents dans cette liste, la girafe a récemment fait son entrée, le 8 décembre, dans cette liste rouge. Une liste qui sert d'outil scientifique pour identifier les espèces les plus menacées. Elle est constamment mise à jour par des milliers d'experts à travers le monde et actuellement, on dénombre pas moins de 23.900 espèces menacées à des degrés divers. Si la Terre a déjà connu cinq crises d'extinction, Florian Kirchner, chargé du programme "espèces" pour la branche française de l’IUCN, interrogé par Reporterre.net, atteste que l'on entre dans la sixième crise. "Mais cette fois-ci, à la différence des précédentes crises, elle n’est pas due à un événement cataclysmique, mais bien aux impacts des activités humaines sur la biosphère".