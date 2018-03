En 1997, Dolly devient la première brebis clonée

publié le 27/08/2016 à 10:46

Les Trésors RTL vous replongent aujourd'hui en 1997. Gilbert Bécaud avait fait l'ouverture en 1954. Il inaugure le nouvel Olympia. On revient te chercher pourrait également chanter les paysans à Jacques Chirac au 34e Salon de l'Agriculture. Veaux, vaches, cochons... Mais une seule brebis dans une ferme modèle posée au milieu de la lande écossaise. Une brebis révolutionnaire baptisée Dolly, en hommage à Dolly Parton et ses formes généreuses. La comparaison s'arrête là. Cette brebis a été conçue dix mois plus tôt sans père ni mère, a grandi dans un enclos isolé, sous les regards de drôles de fermiers en blouse blanche.



Jusqu'à ce 23 février, Dolly était protégée comme un secret d'État. Les chercheurs Wilmut et Campbell lui ont donné naissance avec un jeu d'éprouvette, l'ont vu grandir sous le microscope électronique. "Une seule des 277 cellules œufs a permis la création de Dolly. C'est un moment très important", explique le professeur Wilmut. Avec Dolly, les temps changent. Dans ses pas, le monde entre dans l'univers fascinant et effrayant de la manipulation génétique. L'Armée des clones est-elle en marche ?



Euthanasiée à l'âge de 7 ans

Décidément, cette année est celle du docteur Folamour : apparition des premiers cas de l'étrange maladie de la vache folle, autorisation par la France du maïs transgénique et même Luc Besson, qui joue avec le futur dans son Cinquième Élément. La fascinante Dolly, elle, a été présentée à la presse. Une boule de laine destinée à mieux connaître les maladies, le vieillissement, les handicaps. Le spectre du mouton parfait effraie les plus éminents spécialistes. Alors, après Dolly, l'homme va-t-il être cloné ? La loi interdit la duplication scientifique de l'être humain. Mais un jour, qui sait ?

Attendue comme une star de cinéma, Dolly, un an, fait sa première sortie en plein air sur le tapis vert d'une prairie écossaise. Elle s'est laissée tondre, elle a l'air paisible mais elle est malade. Elle vieillit trop vite et sera finalement euthanasié à l'âge de 7 ans. D'autres Dolly ont depuis remplacé au nom de la recherche leur aïeule exposée dans une cage de verre au musée d'Édimbourg.