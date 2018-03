publié le 29/09/2016 à 11:18

C'est une révolution dans la recherche d’emploi. RTL vous l'a révélé jeudi 29 septembre : mi-novembre, sera lancée pour les chômeurs une plateforme web totalement novatrice. La plateforme, soutenue par Pôle Emploi, devrait (sauf changement de dernière minute) s'appeler "Parcoursemploi.fr". Il suffira de se connecter sur ce site, d'enregistrer son CV (son âge, son adresse, sa situation familiale, son parcours professionnel, sa formation), puis d'indiquer le métier que l'on souhaiterait exercer. À titre d'exemples : vous êtes boucher-charcutier et vous voulez vous lancez dans un ferme bio, vous êtes au chômage ou vous voulez vous reconvertir ? La plateforme va vous indiquer très rapidement ce qu’aucun conseiller de Pôle Emploi n’est humainement capable de vous répondre. Elle va vous dire combien de personnes ont réussi ce parcours, dans quelle région et par quelles formations elles sont passées.



C'est du véritable sur-mesure. L’algorithme va vraiment vous donner des conseils personnalisés, voire même son avis. Vous visez telle région ? "Vous auriez plus de chance dans telle autre région". Le logiciel va vous détailler les étapes à franchir : dire, par exemple, qui contacter pour financer la ferme. Il ne vous lâchera pas en route. Il va vous inciter, par email ou par push sur votre téléphone (quand il y aura une application) : "Tiens aujourd'hui, une formation vient d’ouvrir ses inscriptions et ça peut correspondre". Ou alors : "Vous avez cette semaine des décisions à prendre, allez donc boire un café avec un ami pour en discuter". La plateforme pourra recommander d’aller voir son conseiller Pôle Emploi, car le but n’est pas non plus de supprimer les conseillers Pôle Emploi.

"Réinventer le service de la recherche d’emploi en France"

C'est Paul Duan, un petit génie français de la Silicon Valley, qui a mis au point le logiciel. À 24 ans, il n'aime pas qu’on l’appelle comme ça. En même temps, le mythe si fort du "petit génie", ses origines chinoises et sa rencontre avec Jamel Debbouze - originaire de Trappes, comme lui - lui ont servi pour attirer l’attention du Président Hollande et convaincre Pole Emploi de signer un partenariat inédit avec lui. Pôle Emploi a fourni des millions des données rendues anonymes, notamment les parcours de chômeurs passés par Pôle Emploi ces dix dernières années. Ce sont notamment ces data qui nourrissent cet algorithme révolutionnaire très attendu.

Paul Duan et sa fondation Bayes Impact (une équipe de six personnes) travaillent dans le secret jour et nuit depuis des mois à Paris et à Lyon. Ils ont l’ambition de "réinventer le service de la recherche d’emploi en France", tout cela gratuitement. Bayes impact fonctionne comme une ONG. Officiellement il n’y a pas d’objectifs chiffrés, mais il y a au bas mot 300.000 offres d’emplois non pourvues en France. Si les demandeurs d’emplois adoptent la plateforme, on peut penser qu'un tiers de ces offres pourraient être pourvues grâce à "Parcoursemploi.fr". "On pense pouvoir avoir un impact significatif sur le chômage", confient les membres de l’équipe de Bayes Impact.