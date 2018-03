publié le 27/10/2017 à 10:52

Le nombre de chômeurs en septembre a connu sa plus forte baisse depuis 2011 (-1,8% soit 64.000 demandeurs d'emploi de moins). Mais le gestionnaire de l'assurance chômage (UNEDIC) a annoncé que le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi a augmenté en 2017 avant de se stabiliser en 2018. Qui croire ? Selon François Lenglet, éditorialiste économique pour RTL, une amélioration est "modeste mais visible et progressive" en France.



"C'est vrai qu'il y a des créations d'emploi mais il faut comprendre de quelle situation on part", affirme Thomas Porcher, économiste, avant d'ajouter qu'il s'agit "plus d'un effet de rattrapage qu'un succès". En effet, certaines régions de France n'ont pas retrouvé leur situation "d'avant-crise" en 2007. "Aujourd'hui, l'essentiel de la croissance est faite par la région parisienne", confirme François Lenglet. Il y a donc des disparités en matière d'emploi selon les régions françaises.

L'amélioration de ces chiffres va permettre à Emmanuel Macron de s'attribuer les bons résultats du précédent quinquennat, selon Thomas Porcher. Le docteur en économie considère, en tout cas, que "le bilan n'est pas fameux". François Lenglet affirme, lui, que "le déterminant principal de l'amélioration française est l'évolution du cycle européen dans sa globalité", même si il est d'accord avec le fait que l'on peut attribuer une partie des créations d'emploi de 2017 au CICE de François Hollande.

Quand à une amélioration dans l'avenir, les deux spécialistes, s'accordent à dire que l'emploi ne verra pas ses chiffres bondir. Thomas Porcher craint "que les coupes budgétaires que va faire Emmanuel Macron risquent de peser sur la croissance et donc les créations d'emploi", tandis que François Lenglet ne "croit pas à une amélioration spectaculaire" car la croissance française est et restera trop basse.