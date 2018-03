publié le 27/06/2017 à 07:11

Au lendemain de la publication des chiffres du chômage pour le mois de mai, les emplois dans le secteur de l'aéronautique vont bon train. Le succès de l'opération " l'avion des Métiers " a été indéniable. Dans le secteur aéronautique, premier contributeur au commerce extérieur de la France, les grands groupes comme les PME et PMI ont un besoin réel de recruter du personnel. En quatre ans, 60.000 personnes ont été embauchées à tout niveau, en raison de la croissance régulière du trafic aérien et son corollaire les commandes d'avions. On avance le chiffre de 8.000 personnes pour 2017.



En France, Airbus, Safran, Thales ou encore Dassault et leurs centaines de sous traitants ont pour plusieurs années de travail assurées. Le besoin en ingénieurs est évident comme pour d'autres métiers plus liées à la production comme chaudronniers, et qui représentent plus de 50% des embauches.

"Les PME recrutent" propose aujourd'hui près de 170.000 offres d'emplois dont 1000 dans le secteur aéronautique