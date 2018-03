publié le 20/03/2018 à 13:09

Le gouvernement a présenté lundi 19 mars son nouvel arsenal de sanctions contre les chômeurs ne remplissant pas leurs obligations, une contrepartie à l'extension des droits aux démissionnaires et aux indépendants.



Selon Aurélien Taché, député La République en Marche du Val d'Oise, les chômeurs ne se servent quasiment plus de Pôle Emploi pour chercher du travail. Ils passent davantage par des sites comme Linkedin ou Le Bon Coin. "On veut changer cela", déclare-t-il.

Le gouvernement souhaite, en effet, davantage personnaliser le suivi des chômeurs. Le conseiller de Pôle Emploi devra demander au chômeur "ce qu'(il) recherche, quelles sont ses qualifications, ce qu'(il) est prêt à accepter en termes de mobilité, en termes de salaire."

Selon Aurélien Taché, aujourd'hui, l'offre d'emploi serait définie de manière uniforme, sans prendre en compte l'habitat, la mobilité, la situation financière du chômeur. "Puisque Pôle Emploi va faire plus pour vous, on va en attendre un peu plus de vous" déclare-t-il.

"Une opération de propagande"

Un argument qui est irrecevable pour l'économiste Henri Sterdyniak qui voit dans ces nouvelles sanctions "une opération de propagande", et de la "com' politique pour faire croire que la responsabilité du chômeur est grande".



Il souligne notamment que ces aides personnalisées à l'emploi existent déjà. Et l'économiste de citer le PPAE (Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi) mis en place en 2001 et qui vise à établir la feuille de route de la recherche d'emploi du chômeur.



Selon lui, ce n'est qu'une "toute petite minorité" de chômeurs qui abusent du système d'assurance chômage notamment car ils sont découragés face à de nombreuses démarches qui n'aboutissent pas.