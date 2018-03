Miss Univers : "C'est le rêve" d'Iris Mittenaere, se réjouit Sylvie Tellier

publié le 30/01/2017 à 07:17

Sylvie Tellier est en direct de Manille, aux Philippines. Elle réagit à l'élection de Iris Mittenaere, sacrée dans la nuit du samedi 29 janvier. Une première depuis 1953. La directrice générale de l'organisation Miss France Sylvie Tellier, revient sur la soirée avec émotion : "Vous ne pouvez pas imaginer comment on est content et heureux de ce cadeau que nous fait Iris."



La patronne des Miss France est revenue sur les nombreuses valeurs auxquelles la miss Univers va devoir adhérer pour représenter la France dans le monde entier. "Elle va quitter Manille demain pour New-York [...] Ça représente beaucoup de voyages, de déplacements dans les nombreux pays où elle va aller élire les miss nationales, beaucoup d'obligation avec tous les partenaires de Miss Univers et puis une grosse partie d'engagement social, car Miss Univers est très engagée"

À 18 heures, Iris Mittenaere sera l'invitée de Marc-Olivier Fogiel dans #RTLSoir. Écoutez son interview.

"C'était son rêve"

Sylvie Tellier a tenu a exprimer sa joie après l'élection de la jeune Française de 24 ans, étudiante en chirurgie dentaire. "C'était son rêve [...] Moi, cela fait 15 ans que je suis au stand de Miss France organisation, ça fait 12 ans que j'espère ça et elle l'a fait", s'est félicité Sylvie Tellier.



Selon elle, Iris Mittenaere s'est imposée pour sa beauté, mais aussi, et surtout pour sa personnalité : "C'est une femme très intelligente, cultivée et très curieuse. Il me semble que ça a fait la différence", ajoute l'ancienne Miss France qui affirme que le concours de beauté s'oriente de plus en plus vers "une beauté humaine".