Pas de pont de l'Ascension pour les élèves du primaire et du secondaire l'an prochain. Le jeudi 10 mai sera bien férié, mais contrairement à 2016 et 2017, les écoliers, collégiens et lycéens ne bénéficieront pas d'un week-end de quatre jours.



Le calendrier scolaire a évolué cette année exceptionnellement car le jeudi de l'Ascension, - dont la date n'est pas toujours la même -, tombe la même semaine que le 8 mai, autre jour férié commémorant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une chronologie qui aurait entraîné une semaine de seulement deux jours ouvrés pour les élèves.

Le calendrier du ministère de l'Éducation nationale, dévoilé en 2015 par Najat Vallaud-Belkacem, prévoit au total quatre week-ends prolongés en 2018, un chiffre en baisse puisque l'année scolaire 2016-2017 en comptait six. Avant 2016, la décision de faire le pont de l'Ascension ou non était laissée aux différents rectorats.

Mardi 28 août, l'actuel ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé, en plus de la probable révision du calendrier scolaire, des "nouveautés" sur le plan pédagogique, comme la mise en place d'évaluations pour les classes de CP et de 6e.

L'évaluation est un levier de progrès des systèmes éducatifs. Des évaluations diagnostiques mises en place en CP et 6ème dès la #Rentrée2017 — Éducation nationale (@EducationFrance) 29 août 2017