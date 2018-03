publié le 29/08/2017 à 20:02

Lors de la rituelle conférence de presse, mardi 29 août, six jours avant la rentrée des 12,8 millions d'élèves et 884.000 enseignants, Jean-Michel Blanquer a renouvelé sa "confiance à tous les acteurs du système" éducatif. Une confiance réciproque ? "Disons qu'on est circonspect (...) Les professeurs et l'ensemble des personnels de l'éducation ont souvent été échaudés (...) par des réformes qui n'allaient pas dans le bon sens", lance Frédérique Rolet, secrétaire générale de SNES-SFU, le syndicat national des enseignements du second degré.



Une mesure a particulièrement fait parler le corps professoral. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé des évaluations nationales en français et en mathématiques dès la rentrée pour les CP et novembre pour les élèves de 6e. "Si c'est une évaluation purement diagnostique (...) ça peut avoir une certaine utilité", admet la syndicaliste, également professeure de lettres, même si elle rappelle que ce type d'évaluation existe déjà.

Concernant le retour à la semaine de quatre jours pour un tiers des écoles primaires à la place des quatre jours et demi instauré par François Hollande, Frédérique Rolet fustige un dossier qui avait été "mal ficelé" dès le départ : "Il faudrait reprendre sur le fond la question", tranche-t-elle, avant d'attribuer la note de 14 sur 20 à son nouveau ministre. Peut mieux faire.