Éducation nationale : 30 radiations en 2016, "c'est un coup fort"

et Christophe Pacaud

publié le 23/02/2017 à 23:33

En 2015, à Villefontaine dans l'Isère, un directeur d'une école maternelle avait été mis en examen pour avoir violé de très jeunes élèves. Suite à cette affaire, Najat Vallaud-Belkacen, ministre de l'Éducation nationale s'était engagée à vérifier les casiers judiciaires de tout le personnel en contact avec les enfants. Radié quelques jours après sa mise en examen, cet homme s'est suicidé en détention en avril 2016. Il avait déjà été accusé avant d'avoir été arrêté.



Depuis l'annonce de Najat Vallaud-Belkacen, 30 radiations ont eu lieu en 2016, un système qui semble donc porter ses fruits. Pour Martine Brousse, Présidente de l'association "La Voix de l'Enfant", se pose toutefois la question de savoir si ce sont des radiations "de faits antérieurs à 2016 ou de faits qui auraient été commis au cours de l'année avec un jugement rapide?".

Une démarche qui va donc dans le bon sens pour la Présidente de l'association mais "qui doit aller plus loin, c'est à dire d'aller jusqu'au bout des dossiers (...) Nous souhaitons aussi connaître les consignes données à l'ensemble des académies de rectorat et des proviseurs d'établissements". Martine Brousse ajoute que "c'est un coup fort porté par la Ministre, mais c'est comme tout : ça s'oublie". L'association "La Voix de l'Enfant" demande aujourd'hui que chaque année, tous les dossiers de condamnations de mises en cause soient vérifiés.