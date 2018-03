publié le 30/03/2017 à 12:32

Les professeurs Français sont-ils les plus à plaindre ? C'est ce que tend à prouver un rapport du Conseil scientifique de Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE). Selon lui, la France serait le pays où l'indiscipline régnerait le plus dans les salles de classe, de la troisième à la première. Exception faite de la Tunisie.



Pour tirer ces conclusions, la FCPE s'est basée sur le dernier classement PISA daté de 2015. Tous les trois ans, ce programme publie une enquête pour mesurer les disparités de performance et d'apprentissage entre les élèves des 34 pays de l'OCDE et de nombreux pays extérieurs. À chaque fois, l'un des trois domaines évalués (compréhension de l'écrit, mathématiques, sciences) est choisi comme domaine principal, sur lequel les élèves sont interrogés. En 2015, il s'agissait de la culture scientifique.

Une situation qui empire

Le programme PISA, en plus des performances éducatives, interroge aussi les élèves sur leur comportement en classe. Ce sont ces résultats que la FCPE met aujourd'hui en lumière. Des situations sont présentées aux élèves et ceux-ci doivent donner la fréquence à laquelle elles se produisent : les élèves n’écoutent pas ce que dit le professeur, il y a du bruit et du désordre, les élèves ne peuvent pas bien travailler, les élèves ne commencent à travailler que longtemps après le début du cours, le professeur doit attendre longtemps que les élèves se calment.

Autant d'obstacles à un bon apprentissage qui semblent particulièrement fréquents dans les classes de l'Hexagone. Ainsi, la FCPE rapporte que la France était le pays où ce climat était le plus dégradé en 2015, non seulement au sein de l'OCDE mais également dans l'ensemble des 72 pays sur lesquels se penche PISA, Tunisie mise à part.



Dans chaque pays, on constate un écart entre les élèves défavorisés et les autres. Mais cet écart est particulièrement marqué en France. De fait, la discipline est mieux établie dans les établissements privés que publics. Et la situation ne fait que s'aggraver : en 2000, l'indice de discipline était de -0,05 par rapport à la moyenne 0 de l'OCDE. Il est désormais à -0,27.