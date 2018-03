publié le 29/08/2016 à 13:22

Un découpage des vacances de la Toussaint qui ne fait pas vraiment l'unanimité. Cette année, les premières vacances scolaires auront lieu du mercredi 19 octobre au jeudi 3 novembre, un calendrier qui fait déjà hurler les professionnels de l'hôtellerie et ne convainc pas les parents d'élèves. Via ce découpage "étrange", en milieu de semaine, l'Éducation nationale entend respecter au mieux le rythme des enfants. En effet, cela permet de ne pas dépasser les 7 semaines de cours après la rentrée, ayant lieu le jeudi 1er septembre.



Un choix qui n'a pas convaincu les parents d'élèves et le secteur de l'hôtellerie. "Ce calendrier ne prend absolument pas en compte les besoins et les difficultés des familles qui devront poser des RTT supplémentaires pour garder leurs enfants en milieu de semaine ou trouver une solution de garde en milieu de semaine", a confié Lilianna Moyano, la présidente de la FCPE, au Figaro. Du côté de l'hôtellerie, on ne cache pas non plus son incompréhension. "C'est un non-sens de par la durée des locations, qui sont gérées du samedi au samedi. C'est également un non-sens par rapport aux transports", a jugé Thierry Grégoire, membre de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), au micro d'Europe 1. Cible de plusieurs critiques concernant notamment la réforme des collèges, Najat Vallaud-Belkacem a réaffirmé ce lundi 29 en conférence de presse, son intention de mener à bien les réformes prévues.