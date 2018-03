Dunkerque : "Le carnaval a ce principe d'égalité", dit un historien

publié le 27/01/2018 à 08:56

La saison des carnavals est lancée. Le carnaval de Dunkerque a débuté samedi 20 janvier avec le bal du chat noir et sera suivi par d'autres festivités partout dans le monde comme à Venise ou Rio. D'où vient la tradition du carnaval ? L'historien Olivier Ryckebusch explique que le carnaval est à contextualiser dans le temps liturgiques de l'Église : "Le Carême est l'entrée dans les jours maigres. L'Église, à l'époque médiévale, permet de faire ripaille donc pendant le carnaval on va se défouler, on va singer les autorités civiles et religieuses".



Le carnaval est une fête qui permet de créer un véritable mélange social. "Il a ce principe d'égalité, de coupure des classes sociales, des différences. On va en jouer de ces différences, on va se déguiser, se maquiller, se grimer", explique Olivier Ryckebusch. "Le fait de se déguiser et de ne plus reconnaître personne participe de cette égalité qu'est le carnaval".

Le lancé de harengs

Le carnaval de Dunkerque est sans doute le plus célèbre de France, grâce à ses nombreuses traditions. La première est le lâcher de harengs depuis l'hôtel de ville, instauré en 1962 et calqué sur la tradition de la ville de Ypres, en Belgique, où on jetait des chats depuis l'hôtel de ville jusqu'en 1817. Ils ont été remplacé, depuis, par des chats en peluche. "Au XVIIIème siècle, un repas était offert par un armateur à ses matelots et ce repas tombait parfois en même temps que le carnaval. Le mélange des deux traditions a donné le carnaval de Dunkerque".

À Dunkerque, le personnage le plus célèbre du carnaval est le Tambour-Major, "le chef d'orchestre de la bande", explique Olivier Ryckebusch. 'Il a son hymne, à la fin de la journée, après le rigodon. À Dunkerque, c'est L'hymne à Cô-Pinard, en hommage à Jean Minne, figure incontournable du carnaval", conclut l'historien.