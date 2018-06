Drame chez les riches !

publié le 06/06/2018 à 21:00

A la Une ce soir, l’enquête que la journaliste de Paris Match, Aurélie Raya, a mené sur les faits divers et les affaires criminelles qui touchent aussi le monde que l’on pense hyperprotégé, des riches et même des richissimes, comme les armateurs grecs Onassis et Niarchos, le couturier Gucci, la famille de l’empereur du pétrole Paul Getty ou celle du magnat de la presse américaine des années 70 William Randolf Hearst, dont la fille Patty, enlevée par un groupe d’extrémistes californien, épouse leur cause et participe à un braquage sanglant. Nous reviendrons aussi sur la mort tragique de la riche héritière de Monaco Hélène Pastor, un assassinat pour lequel son propre gendre soupçonné d’en avoir été le commanditaire sera jugé en septembre 2018.





Aurélie Raya, journaliste à Paris Match, auteur de « Drames chez les riches » qui vient de paraitre chez Stock, Me Thomas Giaccardi, avocat de la principauté de Monaco. Il est l’avocat avec Gérard Baudoux de Gildo Pastor, le fils d’Hélène