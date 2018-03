publié le 28/09/2017 à 18:44

Un mois jour après la disparition de la petite Maëlys, ses parents sortent du silence. Alors qu'ils participaient à un mariage dans la commune de Pont-de-Beauvoisin, la fillette de 9 ans a soudainement disparu aux alentours de 3 heures du matin. Face à la presse, ce jeudi 28 septembre, c'est un véritable "appel à l'aide" qu'a souhaité lancer le couple.



Un message directement adressé à Nordhal L., l'unique suspect mis en examen puis écroué dans cette affaire. "Nous lui demandons de dire tout ce qu'il s'est passé cette nuit là et de coopérer avec la justice. Nous ne disons pas que nous recherchons un coupable à tout prix et sans preuve valable", a déclaré Jennifer De Araujo dans un premier temps.

Avant de poursuivre : "Toutefois, son comportement depuis le début de l'enquête ne nous convainc pas de sa bonne foi et de sa volonté de participer sérieusement à l'enquête. Il nous laisse à penser qu'il pourrait détenir des informations importantes pouvant nous aider à retrouver notre fille", a-t-elle lancé évoquant une "attente insupportable".



Face aux nombreuses rumeurs et certains messages injurieux reçus par le couple, la mère de famille a tenu à préciser qu'ils ne "connaissaient pas cet individu" et qu'ils n'avaient eu "aucune altercation avec lui". "Devant une telle médiatisation, nous sommes contraints de défendre l'honneur de notre famille et répondre à ces rumeur est un obstacle de plus à surmonter dans cette affaire", a-t-elle déclaré.



Après s'être adressé directement au suspect, le couple a également tenu à lancer un message destiné à Maëlys : "Tous ceux qui nous regardent doivent savoir que nous nous battons pour retrouver notre fille qui va avoir 9 ans le 5 novembre. Elle est joyeuse, sportive, dynamique, elle adore les animaux et pense que tous ceux qui aiment les animaux sont des gens de confiance. Elle est généreuse, elle aime aider les autres et est toujours prête à faire la fête. Elle nous manque terriblement, nous pensons à elle chaque jour, chaque seconde", a-t-elle déclaré espérant que cet appel "soit utile".

Avant que son épouse ne s'exprime, Joachim De Araujo s'est lui aussi exprimer afin d'expliquer les raisons de ce silence. "Nous souhaitions protéger notre vie privée comme celle de notre fille aînée et de celle de nos proches. Il en va aussi du respect du travail des enquêteurs et des juges", a-t-il lancé tenant à remercier toutes les personnes mobilisées depuis le début de l'affaire.



Depuis cette nuit tragique, la petite Maëlys demeure introuvable. Bien que l'étau se resserre autour de ce principal suspect, aucune preuve formelle n'a cependant été découverte par les enquêteurs. Ce dernier ne cesse de clamer son innocence malgré de nombreux éléments accablants.