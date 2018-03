"Desperate Housemen" : hommes au bord de la crise de rires

publié le 28/02/2017 à 04:59

Le spectacle "Desperate Housemen" est actuellement au Grand Point Virgule à Paris. L'occasion pour ses trois protagonistes de faire un détour par le plateau de RTL Grand Soir. Jérôme Daran, Stéphane Murat et Alexis Macquart viennent nous parler de ce mélange original entre du one-man show et une pièce de théâtre, au nom qui fait bien sûr référence à la célèbre série télévisée américaine, "Desperate Housewives" ("Femmes au foyer désespérées").



"On ne savait pas comment faire, entre un one-man show et une pièce de théâtre, donc on a décidé de tout faire en même temps", déclare Jérôme Daran. "C'est ce qui plait beaucoup aux gens, c'est ce mélange", ajoute Alexis Macquart. Marqué par des discussions et un humour qui pourraient sembler misogynes, le spectacle s'adresse, pour Jérôme Daran, "aux filles qui ont de l'humour et du recul".

"C'est intéressant pour les femmes de savoir ce que pensent les hommes entre eux, de façon aussi libre", explique Alexis Macquart. L'autodérision est aussi présente dans le spectacle, comme en témoigne cette réplique citée par Jérôme Daran : "Un homme fait 16 000 fois l'amour dans sa vie, dont 12 000 fois tout seul". Les trois hommes se réjouissent en tout cas de pouvoir, depuis quatre ans, arpenter la France avec un spectacle qui ne bénéficie pourtant pas d'une grosse promotion.