publié le 28/06/2016 à 15:30

Si vous avez récemment acheté des lots de steaks hackés frais ou de viande hachée frais chez les magasins du groupe Système U (Hyper U, Super U, Marché U, U Express ou encore Utile), prenez vos précautions. Le groupe de viande Elivia procède depuis le 25 juin au rappel des produits issus du lot A16591020 qui ont atteint leur date limite de consommation depuis le 19 juin 2016, en raison d'une présence détectée de la bactérie intestinale E. Coli, pouvant entraîner des troubles graves sur la santé.



"Elivia demande donc aux personnes qui auraient acheté puis congelé ces produits de ne pas les consommer et de les rapporter au magasin où ils ont été achetés ou de les jeter", indique le communiqué du numéro deux français de la viande bovine. C'est le même groupe qui, en décembre 2015, avait dû rappeler des steaks hachés vendus en barquette dans les supermarchés.

Les bactéries E. Coli (pour Escherichia coli) peuvent potentiellement entraîner des problèmes de santé en cas de cuisson insuffisante de la viande contaminée. "Les Escherichia Coli O26:H11 sont susceptibles de provoquer des troubles graves chez toute personne consommant ce produit insuffisamment cuit. Elles peuvent entraîner, dans la semaine qui suit leur ingestion, des douleurs abdominales et des vomissements, accompagnés ou non de fièvre et des diarrhées parfois sanglantes", indique Elivia.