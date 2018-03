Des CRS maîtres-nageurs armés pour surveiller les plages cet été

publié le 28/06/2016 à 14:16

Certains CRS chargés de surveiller les plages cet été pourront être armés. Une mesure qui fait suite à l'assassinat des deux policiers, par un jihadiste à Magnanville le 13 juin dernier. "C'est la première fois qu'on arme ces CRS qui, en général, durant les mois de juillet et août sont sur les plages en maillot de bain, sans armes", explique Nicolas Comte, le porte-parole du syndicat SGP Police-FO au micro d'Europe 1. La mesure avait été réclamée par le syndicat.



Ne seront autorisés à porter des armes que les responsables de poste de secours et leurs suppléants. L'arme sera conservée dans un étui spécialement adapté à la tenue des maîtres nageurs. "On a vu qu'aujourd'hui, les policiers étaient des cibles 'de choix' pour les terroristes. C'est aussi pour pouvoir assurer la sécurité des baigneurs et être prêts à réagir en cas d'attaque armée sur une plage", a indiqué le syndicaliste à la radio. Une situation qui n'est pas sans rappeler l'attentat de la plage Sousse en Tunisie, il y a tout juste un an.