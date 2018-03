et La rédaction numérique de RTL

publié le 31/10/2016 à 07:00

La mairie de Montgeron dans l'Essonne innove avec l'installation de caméras pour traquer les véhicules pollueurs. Le dispositif mobile a été placé sur un tronçon de la Nationale 6, où des automobilistes en profitent pour nettoyer leur voiture et vider leurs déchets qui s'amoncellent sur la route.



"Quand on nettoie à cet endroit, dix jours après c'est dans le même état, regrette Sylvie Carillon, la maire Les Républicains de Montgeron. On retrouve de tout, des canettes, des déchets de repas, des emballages McDo, des bouteilles, du plastique... Les riverains commencent à être exaspérés." Les premières verbalisations ont eu lieu jeudi dernier, "grâce aux plaques d'immatriculation".

Le coût du traitement des déchets sur la commune est estimé à 1,2 million d'euros selon la maire, "de l'argent qu'on aimerait vraiment mettre ailleurs". "La caméra, c'est un peu un électrochoc pour qu'on prenne conscience de ce qu'il se passe. On communique beaucoup sur le sujet. C'est important que les gens respectent l'environnement et se rendent compte que l'espace public leur appartient", insiste Sylvie Carillon.