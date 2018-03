publié le 28/09/2016 à 10:03

Dépannage à domicile : avez-vous déjà été arnaqué ?

Absence de devis ou d'information précontractuelle, absence de contrat ou encore publicités trompeuses: la secrétaire d'Etat du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation, Martine Pinville, a lancé mardi une campagne nationale pour lutter contre les pratiques déloyales dans le dépannage à domicile.



Cette campagne, intitulée "Faites-vous dépanner, pas arnaquer" et pilotée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), a pour objectif "d'informer les consommateurs pour faire face aux pratiques déloyales de certains professionnels qui profitent de leur vulnérabilité.



Les préjudices alors subis peuvent représenter des sommes importantes pour les consommateurs. Les agissements de ces professionnels sont également dommageables pour les professionnels vertueux qui subissent une image dégradée de leur secteur d'activité et une concurrence déloyale", indique un communiqué de Martine Pinville.



L'activité de dépannage à domicile (en cas de fuite d'eau, de porte bloquée par exemple) constitue depuis plusieurs années l'un des principaux motifs de plaintes reçues par les services de la DGCCRF (près de 67 % du volume total de plaintes enregistrées sur le secteur du BTP en 2015).





