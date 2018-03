Denis Robert et le roman de la Vologne, affaire Grégory

publié le 01/03/2018 à 08:45

L'édito de Jacques Pradel

Ce soir, nous revenons sur l’affaire Grégory, à travers les souvenirs du journaliste Denis Robert qui signait à l’époque ses premiers articles pour le journal Libération. Avec lui nous revenons sur cette immense gachis policier et médiatique ainsi que sur l’enquête actuelle qui pourrait déboucher quand même sur un procès d’assises… plus de trente ans après les faits



On revient sur les évènements qui font de l’affaire Grégory l’une des plus grandes énigmes du XXème siècle…

Marcel Jacob, grand oncle du petit Grégory et sa femme Jacqueline… Murielle Bolle, belle sœur de Bernard Laroche… sont aujourd’hui mis en examen pour « enlèvement et séquestration suivie de mort ».

Il y a eu aussi le suicide du Juge Jean-Michel Lambert qui a été diversement interprété…

C’est l’ultime rebondissement d’une histoire qui tient la France en haleine depuis plus de 30 ans.

Mais il faut tout de suite préciser que les époux Jabob et Murielle Bolle nient farouchement toute implication dans l’affaire, et qu’ils sont présumés innocents tant qu’une cour d’assises ne les aura pas condamnés définitivement.

Bernard Laroche, fortement soupçonné d’avoir enlevé le petit Grégory le 16 octobre 1984, a été tué le 29 mars 1985 par son cousin Jean-Marie Villemin, le père de l’enfant assassiné. Son décès a entraîné l’extinction des poursuites judiciaires à son encontre.

Jean-Marie Villemin à été condamné à 5 ans de prison, dont 4 fermes pour le meurtre de Laroche.

Quant à Chrisitne Villemin, elle a été reconnue innocente de la mort de son fils par un non lieu pour « absence totale de preuves » en février 1993….

On en est là aujourd’hui… et personne ne peut prédire les prochains rebondissements de cette enquête interminable qui débouchera peut-être dans les mois et les années qui viennent sur un procès d’assises hors norme.



Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

Nos invités

Denis Robert, journaliste, auteur du livre « J’ai tué le fils du chef – Affaire Grégory : le roman de la Vologne 1894-2018 » paru le 1er février chez Hugo Doc.



Jacques Expert, actuel directeur des programmes d'RTL, ancien grand reporter, il a couvert l'affaire à l'époque pour France Inter.

J'ai tué le fils du chef - Affaire Grégory, le roman de la Vologne 1984-2018 Denis Robert Crédit : Hugo Doc