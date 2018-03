Jeffrey Dahmer : L’enfance d’un tueur

publié le 01/03/2018 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

Le nom de Jeffrey Dahmer est connu de tous les américains. Ce tueur en série homosexuel et nécrophile, a été condamné à 957 ans de prison le 15 février 1992, à l’âge de 32 ans, pour l’assassinat de 17 jeunes hommes, presque tous afro-américains. Il avait commencé à tuer à 18 ans, alors qu’il venait tout juste de terminer ses études secondaires.



Lorsque Dahmer a été arrêté en 1991, un auteur et scénariste de BD, Derf Backderf, s’est rendu compte que celui que la presse surnommait « le cannibale de Milwaukee » était son ancien camarade d’école. Il s’étaient liés d’amitié à l’âge de 12 ans et il avait effectué toute sa scolarité avec lui jusqu’à la fin du lycée.

Derf Backderf raconte cette enfance avec un futur tueur en série, dans un roman graphique, « Mon ami Dahmer », qui est adapté dans un film du même nom qui sera disponible le 2 mars 2018 sur la plateforme e-cinema. Nous revenons sur le parcours sanglant de Dahmer avec mon invité Stéphane Bourgouin

Nos invités

Stéphane Bourgoin, spécialiste des tueurs en série, a interrogé Dahmer en prison. Il en parle dans son livre « Le livre noir des serial killers » paru chez Points.