publié le 27/12/2017

"La croissance est régulière dans notre pays", affirme Gérard Mermet, sociologue, à propos des chiffres de l'INSEE sur le recensement en France. Cette croissance "oscille entre 200.000 et 300.000 personnes de plus chaque année".



Les chiffres de l'INSEE, sortis ce 27 décembre, démontrent qu'en 2015 la population française avait dépassé les 66 millions d'habitants. Et selon Gérard Mermet ce chiffre lié à la croissance exceptionnelle française signifie que "nous sommes à plus de 70 millions d'habitants". La croissance française au niveau démographique "est un bon chiffre si on le compare à nos voisins européens", selon le sociologue. "La France continue de caracoler en tête en ce qui concerne la fécondité".

Selon les chiffres de l'INSEE les régions françaises qui voient leur population augmenter sont principalement le sud-ouest et la Bretagne, la côte Atlantique du pays est privilégiée. Elle attire autant les jeunes que les jeunes retraités.



Cette étude permet aussi de démonter les clichés sur l'immigration. "Des fantasmes ne sont pas justifiés (...) et cela se voit dans les chiffres". "La France n'est pas contrairement à ce que l'on peut penser, une terre d'attraction formidable pour les migrants", affirme Gérard Mermet.