David Pujadas : "J'avais besoin de changer de vie"

publié le 28/08/2017 à 21:02

Le mercato du PAF aura vu débarquer David Pujadas sur LCI à la suite de son départ fracassant du sacro-saint 20 Heures de France 2 après 16 ans de bons et loyaux services. Aux rênes de 24 heures Pujadas, l'info en question tous les jours de 18 heures à 20 heures, le présentateur ajoute une corde à son arc puisqu'il devient producteur. "C'est un nouveau métier", abonde l'intéressé, qui avait besoin de changement : "Quand vous avez vécu 16 ans avec autant d'intensité (...) Je pense que vous ne pouvez pas refaire le même métier".



David Pujadas l'assure, il est "serein" pour sa première sur LCI ce lundi 28 août. Le natif de Barcelone n'a "pas trop mal vécu l'éviction de France 2", même s'il ne l'a "pas très bien comprise". "J'ai eu un peu de peine" parce qu'il y a eu un sentiment d'"incompréhension", car le 20 Heures était en pleine dynamique. Mais "j'ai aimé cette maison et on n'arrête pas d'aimer du jour au lendemain". Il souhaite d'ailleurs bonne chance à sa successeure Anne-Sophie Lapix, dont les "qualités journalistiques sont incontestées".