Danone rappelle des lots de "Danette" dans plusieurs départements

publié le 14/03/2018 à 11:50

Attention si vous êtes des consommateurs de "Danette". Un lot de crèmes dessert de la marque Danone est actuellement rappelé en raison d'un problème organoleptique, qui impacte sur les récepteurs olfactifs et gustatifs.



Les lots en question concernent des "Danette Panaché" de saveur vanille, chocolat et caramel. Ils s'agit d'un pack de 12 crèmes dessert avec un code-barre 3033490906269 et une date limite de consommation jusqu’au 3 avril 2018, détaille le quotidien La Voix du Nord.

Sept département sont concernés par ce rappel. Il s'agit de l'Aisne, des Ardennes, de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-Maritime et de la Somme.

Danone invite les consommateurs à déposer les produits dans les magasins dans lesquels les produits ont été achetés. Un remboursement pourra alors être effectué. Un numéro de téléphone, correspondant au service consommateur de Danone, est également disponible pour répondre aux questions : le 0 800 00 37 98.