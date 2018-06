publié le 04/06/2018 à 21:09

À 97 ans, il est l'un des derniers compagnons de la Libération. Au départ jeune d'extrême-droite, Daniel Cordier a été un des résistants de la première heure et secrétaire de Jean Moulin pendant onze mois. Sa vie se mêle à l'histoire de France. Début mai, l'entretien qu'il a accordé au journal Le Monde a été largement partagé sur les réseaux sociaux.



Pourtant, il ne souhaite pas être considéré comme un héros ou une figure tutélaire. "Nous nous sommes tous battus pour être libre et quand j'ai quitté la France à cette époque-là, je n'avais pas 20 ans. Au fond, je suis toujours resté de ce côté-là. Je combats pour ce qui me parait juste et je veux que le juste triomphe", lance-t-il au micro de RTL.

Face au monde actuel, et à ses problématiques, Daniel Cordier tente de rester optimiste. "Je suis quelqu'un de serein, donc je ne peux pas être inquiet de l'avenir, même d'un court présent. J'essaye de faire face et d'être à la hauteur."

Aujourd'hui, Daniel Cordier lance un vibrant plaidoyer à la jeunesse. "Il faut donner sa vie pour ce que l'on croit. Il faut s'engager pour la liberté. La liberté, ça a un sens : c'est de faire ce que l'on veut et aujourd'hui, je suis dans une France libre et c'est quelque chose d'inaliénable. Vraiment (...) Hélas, il faut dire que la liberté est toujours fragile, mais ça n'a pas d'importance, parce que si l'on est toujours prêt à se battre pour elle, finalement c'est toujours elle qui vaincra."