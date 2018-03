et La rédaction numérique de RTL

publié le 26/01/2018 à 19:45

La Seine devrait atteindre un niveau de 6,20 mètres, au cours de ce week-end du 27 et 28 janvier. Ce sera le pic de la crue du fleuve dans la capitale, mais également dans l'ensemble de l'Île-de-France. Michel Delpuech, le préfet de police de Paris, était l'invité de RTL ce vendredi 26 janvier, pour évoquer les conditions météorologiques et le dispositif déployé en conséquence.



Après avoir souligné la mobilisation des secours et des forces de l'ordre, Michel Delpuech a insisté sur le fait que cette crue était un phénomène "anticipé, connu. (...) Depuis l'an 2000, la thématique du retour de la crue de 1910 est une thématique partagée. Nous savons que ça peut arriver, beaucoup de travaux ont été menés", a-t-il assuré au micro de RTL. Cette année-là, la Seine avait atteint 8,60 mètres.

En 2016, un épisode de crue était également survenu au début de l'été. "Les grands aménagements en amont jouent parfaitement leur rôle", assure le préfet de police. 1.000 personnes ont été évacuées dans l'Île-de-France à cause de la crue, a également détaillé Michel Delpuech. Si la pluie cesse, "le retour à la normale sera long et la décrue sera lente", a mis en garde le préfet.