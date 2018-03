et AFP

publié le 29/01/2018 à 08:38

La crue de la Seine a atteint son maximum tôt lundi 29 janvier à Paris. Son niveau a été mesuré à 5,84 m à la station de référence du pont d'Austerlitz, indique l'organisme de surveillance Vigicrues.



Le pic de la crue "va perdurer toute la journée de lundi" avant d'amorcer une décrue mardi, a expliqué Rachel Puechberty, porte-parole de Vigicrues. Mais "le retour à la normale sera long et la décrue sera lente", a prévenu Michel Delpuech, le préfet de police de Paris, invité sur RTL vendredi 26 janvier. Le tronçon central du RER C est fermé en raison de la crue et le restera jusqu'au 5 février au moins, a indiqué la SNCF.

La Seine n'aura finalement pas atteint le niveau de la crue de juin 2016, comme le prévoyait dans un premier temps l'organisme de surveillance. Le fleuve avait alors atteint les 6,1 m.