publié le 28/07/2017 à 14:41

L'Insee a dévoilé les derniers chiffres de la croissance française, qui bondit de 0,5 % au dernier trimestre 2017. Une bonne nouvelle selon Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision à l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) : "C'est bien parce que c'est une croissance qu'on peut qualifier de croissance de reprise", se réjouit l'économiste. "On voit qu'on est dans une tendance qui est suffisamment importante pour créer des emplois dans le secteur privé et qui permet de faire baisser le chômage", poursuit-il.



Retour de l'investissement, augmentation des emplois, commerce extérieur dynamique... Les signaux sont au vert. "L'élément important, c'est que c'est le troisième trimestre consécutif où on a 0,5 %. On est vraiment sur quelque chose qui commence à être robuste", ajoute Mathieu Plane. Selon l'économiste, l'augmentation de la croissance révèle un cycle de reprise qui ne touche pas uniquement la France, mais également l'Europe. Cependant, il reste des points noirs. "On n'est pas revenu à la situation d'avant-crise." De plus, l'investissement public reste négatif, ce qui rend la situation des infrastructures et sur les réseaux.