publié le 29/04/2016 à 14:05

Ils sont encourageants. Les chiffres de la croissance ont été dévoilés par l'Insee vendredi 29 avril. Avec un PIB en hausse de 0,5%, ils sont meilleurs que prévus puisque le gouvernement tablait sur une hausse de 0,3% et 0,4%. Du côté de la consommation, la situation est également positive puisque la consommation des ménages enregistre sa plus forte augmentation (+1,2%) depuis fin 2004. Pour Éric Heyer, directeur du département Analyse et prévision de l'OFCE, la croissance atteindra 1,6% à la fin de l'année. Ces chiffres sont une nouvelle occasion pour le gouvernement de répéter que la situation s'améliore : "Ça va mieux", répètent les membres du gouvernement. "Le problème quand on dit que 'ça va mieux', tout le monde entend 'ça va bien"", souligne Éric Heyer.



Pour lui, "on est passé de 39° de fièvre à 38°, donc on est encore malade". La France n'est pas revenue à la situation qu'elle connaissant avant la crise. Éric Heyer rappelle qu'avant 2008, le pays comptait 2 millions de chômeurs contre 3,5 millions actuellement. "Il y a une amélioration, il faut le reconnaître, mais il va falloir beaucoup de bons chiffres successifs pour qu'enfin les Français voient que leur quotidien a changé".

On n'est pas l'élève malade de la zone, on est l'élève moyen. Éric Heyer, directeur du département Analyse et prévision de l'OFCE Partager la citation





Croissance, chômage, consommation, investissement des entreprises, tous les indicateurs sont bons mais les Français estiment ne pas ressentir leurs effets. "Eux ne vont pas mieux", précise Éric Heyer. Face aux autres pays de la zone euro, il n'y a pas de raison de se réjouir puisque les chiffres de la croissance sont en dessous de la moyenne. "On n'est pas l'élève malade de la zone, on est l'élève moyen", juge Éric Heyer qui précise qu'on pourrait être l'élève modèle, derrière l'Allemagne. Il rappelle qu'en 2013, la France faisait mieux que l'Allemagne en termes de croissance économique, donc "il ne faut pas regarder juste un instantané".