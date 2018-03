et AFP

publié le 28/08/2016 à 20:10

Les producteurs comptent bien faire plier le géant du lait. Les syndicats agricoles ont décidé ce dimanche 29 août d'accentuer la pression sur le groupe Lactalis, en annonçant une mobilisation nationale dès lundi 29 août pour tenter de forcer le géant laitier à remonter ses prix d'achat. "Une action d'envergure nationale" a été décidée après l'échec des négociations avec Lactalis la semaine dernière, a déclaré dimanche 29 août Philippe Jéhan, président de la FDSEA Mayenne, sur BFMTV.



Quelques heures plus tard, les principales organisations syndicales nationales de producteurs agricoles, FNSEA, FNPL et JA, ont annoncé dans un communiqué le lancement lundi 29 août d'"un mot d'ordre national pour aboutir à un accord avec Lactalis" sur le prix du lait. La nature des actions qui seront menées n'a pour le moment pas été précisée. Une réunion téléphonique doit se tenir "ce soir (dimanche) à 21 heures", a indiqué Christiane Lambert, numéro deux de la FNSEA.

S'inviter sur les sites de fabrication de Lactalis

Selon le Journal du Dimanche, les agriculteurs en colère pourraient notamment "s'inviter sur les sites de fabrication de Lactalis, et dans les grandes surfaces pour stigmatiser les marques Président, Lactel, Bridel" appartenant au groupe. "Nous sommes très déçus du comportement de Lactalis, qui se dit prêt à participer aux négociations, mais qui à côté de ça ne propose que des prix dérisoires" au regard des moyens dont il dispose, explique Christiane Lambert.

Les agriculteurs "se sont sentis humiliés par tant d'arrogance" et "meurtris par cette incapacité du groupe Lactalis à sortir d'une relation moyenâgeuse entre un seigneur et ses serfs", ajoute le communiqué des syndicats agricoles. "Lactalis devra plier ou alors ça lui coûtera très cher", a pour sa part averti Philippe Jéhan. "Tous les producteurs de lait sont prêts à une mobilisation forte peut être dès ce soir dans certains départements et bien entendu tout au long de la semaine", a annoncé Pascal Clément, président de la section laitière de la FRSEA du Grand Ouest.

Lactalis silencieux depuis vendredi

En relançant les actions à l'échelon régional tout en promettant de porter le combat au niveau national, les producteurs de lait cherchent à augmenter la pression sur Lactalis, resté silencieux depuis vendredi. Le groupe laitier avait alors proposé une augmentation de 15 euros la tonne de lait à compter du 1er septembre, soit environ 271 euros. Cette proposition avait été perçue comme un véritable camouflet par les agriculteurs, qui estiment leur coût de production à 300-320 euros au minimum la tonne.



Le médiateur du gouvernement avait lui fait une proposition à 280 euros la tonne, ce qui n'a pas été accepté par les producteurs de lait. Ce chiffre de 280 euros correspond au prix pour les 5 derniers mois de l'année, ce qui sur l'année revient à rémunérer 272 ou 271 euros la tonne, a expliqué Sébastien Amand, vice-président de l'Organisation de producteurs Normandie Centre. Or "pour ramener de la rentabilité, il faudrait 340" euros la tonne, a ajouté Pascal Clément.