publié le 28/10/2016 à 10:26

Petite victoire pour le géant laitier, légère inquiétude pour la liberté des médias. Dans un contexte de crise du lait fraîchement apaisée, Lactalis a annoncé, jeudi 27 octobre, avoir obtenu en référé l'interdiction de la rediffusion d'une partie d'un numéro d'"Envoyé Spécial". Ce numéro avait été diffusé par France 2 mi-octobre. Lactalis a par ailleurs fait savoir dans un communiqué qu'il avait l'intention de "porter plainte contre la chaîne".



Le jeudi 13 octobre, France 2 avait diffusé, dans le cadre d'Envoyé Spécial, "un reportage mettant gravement en cause le groupe Lactalis et son président Emmanuel Besnier", selon un communiqué publié par l'entreprise. Le groupe a saisi le tribunal de grande instance de Laval en référé afin de "mettre un terme à ces attaques injustifiées et à la diffusion d'une émission uniquement à charge".

"Une intense campagne de dénigrement"

"Le président des référés de Laval a fait injonction à France 2, sous astreinte, de cesser immédiatement la diffusion des passages relatifs à la vie privée du président du groupe Lactalis, reconnaissant ainsi que ces images et commentaires n'ont aucun lien avec la situation des producteurs de lait qui constituait le sujet de ce reportage", précise le groupe. Son PDG, Emmanuel Besnier, 13e fortune de France selon Challenges, est connu pour cultiver une extrême discrétion et apparaît très rarement en public.

Selon Lactalis, le reportage venait "couronner près de deux mois d'une intense campagne de dénigrement", "accumule les contrevérités et les amalgames" et "constitue une désinformation inacceptable". Le groupe, qui refuse de devenir un "bouc émissaire", assure également que lors de cette émission, "des informations erronées ont été avancées voulant laisser croire que d'un cas d'une exploitation laitière, il faut faire une généralité afin de vouloir rendre Lactalis unique responsable de la crise profonde qui frappe les producteurs de lait". Pour l'heure, France 2 se refuse à tout commentaire sur ce dossier.



L'été a été marqué par une mobilisation nationale sans précédent des éleveurs laitiers et des syndicats agricoles contre le géant laitier, et un accord a finalement été trouvé le 30 août pour un relèvement du prix auquel Lactalis achète le litre de lait aux producteurs. Lactalis, géant mondial du lait, exploite des marques très connues de lait de consommation (Lactel), de fromages ou de beurre (Bridel, Président, Lanquetot, Roquefort Société...), et affiche selon son site internet un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros en 2015 et 229 sites industriels dans 43 pays. Il compte environ 15.000 employés en France et 75.000 au total dans le monde.