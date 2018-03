publié le 28/07/2016 à 15:26

Les clandestins du Front de libération nationaliste corse (FNLC) du 22 octobre, sont revenus sur les attentats perpétrés par l'État islamique en France et dans le monde ces derniers mois, dans un communiqué envoyé au journal Corse-Matin. L'organisation a tenu à adresser un triple message, "aux musulmans de Corse", "aux islamistes radicaux" et "à l'État français".



Le groupuscule appelle les musulmans à "prendre position en manifestant contre l'islam radical". Plus loin, il leur demande aussi de signaler des dérives qu'ils pourraient constater "chez des jeunes désœuvrés, tentés par la radicalisation". Aux islamistes radicaux, les nationalistes adressent un message clair : "Sachez que toute attaque contre notre peuple connaîtrait de notre part une réponse déterminée sans aucun état d'âme." Ils terminent avec quelques mots pour l'État. "Il faudra que la France cesse sa propension à intervenir militairement et vouloir donner des leçons de démocratie à la Terre entière si elle veut éviter que les conflits qu'elle sème à travers le monde, ne reviennent comme un boomerang sur son sol", achèvent-ils.