Journal de 8h - Lactalis : les négociations au point mort

publié le 27/08/2016 à 08:19

La deuxième séance de négociation entre producteurs de laits et l'entreprise Lactalis a échoué, vendredi 26 août. Aucun accord n'a pu être trouvé entre les agriculteurs et le premier groupe laitier et fromager mondial sur le prix du lait. Actuellement payé 257 euros la tonne, les éleveurs estiment que leur coût de production sont supérieurs à 300 euros.



Lactilis avait proposé une hausse de 15 euros. Une augmentation jugée insuffisante par les producteurs qui ont cependant levé le blocus à Laval, en Mayenne. "La manifestation est terminée. On n'avait pas d'intérêt à rester jusqu'à lundi. Vous obliger à tenir, ça servait à rien", a déclaré dans la nuit, devant quelque 200 agriculteurs, Philippe Jéhan, président de la FDSEA de Mayenne.

Le blocus des éleveurs durait depuis lundi 22 août devant le siège du géant Lactalis à Laval. Aucune date n'a été évoquée par les négociateurs représentant les producteurs pour une éventuelle reprise des discussions avec Lactalis.

À écouter également dans ce journal :

- Burkini : Le Conseil d'État a tranché. La haute juridiction administrative a suspendu, vendredi 26 août, l'arrêté anti-burkini pris par Villeneuve-Loubet, dans les Alpes-Maritimes. Une décision qui fait jurisprudence pour la trentaine de communes qui avaient décidé d'interdire la tenue de bain controversée sur leurs plages.



- Météo : 43 départements sont placés en vigilance orange canicule, samedi 27 août, en raison des fortes chaleurs. De 35 à 38 degrés sont attendus du Sud-Ouest au bassin parisien.



- Séisme en Italie : une journée de deuil sera observée dans le pays, samedi 27 août, pour rendre hommage aux 281 morts dans le tremblement de terre qui a frappé le centre du pays. Les drapeaux ont été mis en berne et une cérémonie aura lieu dans un gymnase à Ascoli Piceno, au pied des montagnes, en présence du président de la République et du chef du gouvernement, Matteo Renzi.



- Circulation : Bison Futé voit rouge au niveau national dans le sens des retours, samedi 27 août. La journée est classée orange pour les départs en Rhône-Alpes, Auvergne et Méditerranée.



- Ligue 1 : L'Olympique de Marseille a signé sa première victoire du championnat en battant Lorient (2-0), vendredi 26 août au Vélodrome.